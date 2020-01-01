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محافظ الخليل: المصاب بفيروس كورونا في بيت أولا له مخالطة واسعة

الأحد 17 مايو 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل: المصاب بفيروس كورونا في بيت أولا له مخالطة واسعة


الخليل / سما /

قال محافظ الخليل، جبرين البكري: إن المصاب بفيروس كورونا من بلدة بيت أولا، له مخالطة واسعة، وعاد الخميس الماضي من داخل أراضي 48، ومعه مجموعة من العمال من بلدته وإذنا، مبيناً أنه تم أخذ 33 عينة من مخالطين مباشرين للمصاب، بانتظار نتائجها لتقييم الوضع، إضافة إلى أنه جرى حصر 67 مخالطاً بشكل غير مباشر، سيتم أخذ عينات منهم.

وأوضح البكري في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أن إغلاق بلدة بيت أولا بالكامل، ومنع الحركة فيها، وإغلاق جميع المحال، حتى إشعار آخر، جاء لاستكمال إجراءات الطب الوقائي، منعاً لتفشي فيروس (كورونا).

وشدد البكري على أننا لا زلنا نواجه تحدي العمال العائدين من داخل الخط الأخضر، مشدداً على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات مع عودتهم في الأيام المقبلة.


 

#محافظ الخليل #فيروس كورونا #بلدة بيت أولا

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