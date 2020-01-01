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الجامعة العربية تطلق مبادرة توعوية بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل لمواجهة كورونا

الأحد 17 مايو 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تطلق مبادرة توعوية بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل لمواجهة كورونا


القاهرة /سما/

 أطلقت الأمانة العامة للجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل، مبادرة توعوية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إطلاق هاشتاج (احكي قصتك مع كوفيد 19).

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أهمية المبادرة كونها تأتي موجّهة ولأول مرة من قبل الأطفال البرلمانيين المعتمدين لعضوية البرلمان العربي للطفل لأقرانهم من الاطفال في المنطقة العربية، وفي الدور التوعوي المهم الذي تقدمه لهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن خطة عمل لإطلاق فيديوهات خلال المرحلة المقبلة لتوعوية الأطفال في المنطقة العربية بكافة المستجدات الناشئة حول وباء كورونا، موضحة أن الهدف من إطلاق المبادرة تسليط الضوء على وضع الأطفال في المنطقة العربية ورصد التجارب الناجحة للأطفال في التغلب على الآثار السلبية التي أوجدها تفشي الوباء ليتسنى لأقرانهم الاستفادة منها، فضلا عن توعيتهم بمخاطر وباء كورونا، والتركيز على الإلتزام بالاحتياطات الواجب اتباعها في هذا الشأن من خلال تقديم إرشادات وقائية بلغة مبسّطة للأطفال.

#الجامعة العربية #فيروس كورونا #مبادرة

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