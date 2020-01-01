الصحة بغزة: الوضع الصحي يمر بمرحلة حرجة.. ولا اصابات جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة، إن فريق الاستجابة السريع بدائرة الطب الوقائي واصل سحب 488 عينة مخبرية من المستضافين في مراكز الحجر الصحي في الدفعة الاخيرة في اطار المرحلة الاولى من الفحص المخبري للاطمئنان على سلامتهم.

وأشار الى أن اجمالي اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة استقر الى 20 اصابة منذ ابريل الماضي تعافى منها 16 حالة ولاتزال 4 حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

ونوه الى أن وزارة الصحة تتابع 1566 مستضاف في 16 مركز حجر صحي من بينهم 108 حالة مرضية بحاجة الى رعاية صحية تخصصية داخل مستشفيات الصداقة والشفاء وناصر

وبين أن ما تقوم به وزارة الصحة من اجراءات احترازية ومتابعات يومية ساهمت في خلو قطاع غزة من فيروس كورونا حتى اللحظة الا ان امكانية ظهور حالات في القطاع تظل قائمة رغم كل التدبير.

ولفت الى ان ما نشهده هذه الايام الفضيلة من زحام في الاسواق والاماكن العامة مقلق للغاية ومؤشر خطير على حالة التراخي لذا نهيب بكافة المواطنين الحذر والالتزام باجراءات الوقاية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وتطهير الايدي عند الخروج من المنزل للضرورة القصوى.

وأوضح أن ما تقوم به بعض دول العالم من تخفيف اجراءاتها الاحترازية لا يعني بالضرورة ان الجائحة قد انتهت دون اكتشاف تطعيم او علاج فعال او تغير في سلوك الفيروس.

وقال: ان الوضع الصحي في قطاع غزة يمر بمرحلة حرجة جراء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم توريد ما يتم طلبه من مخازن الوزارة برام الله بشكل كامل ومنتظم ونؤكد أن ما وصلنا من رام الله منذ بداية العام الجاري فقط يمثل 5% من احتياجنا السنوي .

وأكدت وزارة الصحة انها لم تتلقى أي من المساعدات التي أرسلتها الدول والمؤسسات المانحة للسلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا حتى اللحظة .

وطالبت الجهات المعنية بالاستجابة الفورية وعدم التباطؤ في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة من ادوية ومستهلكات طبية ومواد فحص مخبري واسرة عناية مركزة واجهزة تنفس صناعي لمواجهة جائحة كورونا .

