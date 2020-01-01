حماس تصدر توضيحا حول ما يتم تداوله من قوائم للأسرى سيفرج عنها قريبًا

غزة / سما /

أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف الأسرى فيها، موسى دودين، تصريحًا صحفي فيما يتعلق بقوائم الأسرى التي يتداول أنها سيفرج عنها في صفقة قريبة.



وقال دودين في تصريحٍ صدر عنه، اليوم الأحد، أن ما يتم تداوله من قوائم لأسرى، يشاع أنه سيفرج عنهم في ترتيبات صفقة مع وداع رمضان؛ مصدره مواقع صفراء ؛ ولا صحة له، مؤكدًا أنه يهدف للمساس بمشاعر الاسرى وعوائلهم.

وشدد دودين أن هذهالإشاعات وغيرها هدفها أيضًا لفت الأنظار عما يخطط للضفة، ويرتكب فيها من جرائم، وحال الوصول لهكذا ترتيبات فان للمقاومة منابرها النظيفة لاطلاق الحقيقة ، وليست بحاجة لألسنة مستعارة.