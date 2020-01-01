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سيناتور أمريكي تعبر عن قلقها من آثار ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة

الأحد 17 مايو 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي تعبر عن قلقها من آثار ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة


القدس المحتلة / سما /

 عبرت السيناتور الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين عن قلقها ازاء الآثار التي قد تنجم عن ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب.

وقالت السيناتور فينستين في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "تعلمون أن أمن اسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الأميركية هي أمور ذات أهمية قصوى، ولها أهمية خاصة بالنسبة لي، وعلاقة الولايات المتحدة بإسرائيل مبنية على مجموعة قيم ديموقراطية مشتركة، تشمل الحاجة إلى تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنا أؤمن بشدة أنّ اتفاقا كهذا هو المسار الوحيد نحو حل مستدام للصراع ويلبي حق الفلسطينيين المتأصل في تقرير المصيير، كما أنّه يضمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية وآمنة".

وأعربت عن أملها بعودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل الى اتفاق يفضي إلى تحقيق الهدف المشترك في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام ورخاء.


وأضافت: "ينتابني الخوف من أنّ قيام إسرائيل بضم أراضي في الضفة الغربية من جانب واحد سيكلف الأمن القومي الاسرائيلي وعلاقاتها الدبلوماسية على المدى البعيد، وأناشدكم بعدم المضي بأية خطوات ضم أحادية الجانب، لأنّ أية خطوات لتغيير الحقائق على الأرض خارج إطار العملية التفاوضية سيجعل من المستحيل بالنسبة لإسرائيل إنجاز اتفاق سلام دائم ومستدام مع الفلسطينيين".

#اسرائيل #مخططات الضم #ديان فينستين #الضفة الغربية #نتنياهو

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