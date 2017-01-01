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بلدية غزة تصدر بيانا مهما بخصوص محجوزات المواطنين

الأحد 17 مايو 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تصدر بيانا مهما بخصوص محجوزات المواطنين


غزة / سما /

نشرت بلدية غزة، اليوم الأحد، إعلاناً بشأن محجوزات للمواطنين لديها، خلال السنوات الثلاثة الماضية، بهدف التوجه لاستلامها.

ودعت البلدية، من لهم بضائع وحديد وعربات وبودي سيارات تم حجزها من طرفها من 1/1/2017 وحتى 31/12/2019 التوجه لمقر دائرة النظام والانضباط، عند مفترق الأزهر غرب المدينة لاستلام المحجوزات بعد دفع الرسوم المقررة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان.

وذكرت أنه في حال عدم الالتزام بالحضور، فإن البلدية ستقوم بموجب هذا الإعلان بيعها بالطريقة المتبعة ولا يحق لأصحابها المطالبة بالمحجوزات أو تعويضهم عنها نهائياً.

#بلدية غزة

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