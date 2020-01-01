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هيئة التقاعد: لم يستفد أي شخص من تعديل القانون رقم "4" لسنة 2020

الأحد 17 مايو 2020 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة التقاعد: لم يستفد أي شخص من تعديل القانون رقم "4" لسنة 2020


رام الله /سما/

 أكد رئيس مجلس ادارة هيئة التقاعد أحمد مجدلاني، أنه لم يستفد أي شخص كان من تعديل القانون رقم "4" لسنة 2020.

وأضاف مجدلاني في بيان، اليوم الأحد، أنه بناء على قرار الرئيس محمود عباس بالغاء القانون بقرار بقانون رقم (4)، لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير، فإنه لم يتم الاستفادة منه لأي شخص كان .

وشدد على أنه تم صرف رواتب الفئة المستهدفة بالقانون كالمتعاد، وتم توريد الاشتراكات المخصومة من رواتبهم، من قبل وزارة المالية الى حساب هيئة التقاعد العام.

#هيئة التقاعد #مجدلاني

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