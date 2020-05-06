مركز القدس: النصف الأول من أيار شهد انتهاكات خطيرة

رام الله / سما /

أعد مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، دراسة احصائية لمجمل حالات الاعتقال وأعداد الشهداء الذين ارتقوا خلال النصف الأول من شهر أيار، وبيّنت الاحصائية أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، بلغت 201 حالة اعتقال، طالت 12 طفلاً و6 سيدات. بينما ارتقى 4 شهداء.

وقالت رئيس قسم وحدة الرصد الميداني في مركز القدس رولا حسنين، إن حجم الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في النصف الأول من أيار، كبيرة وخطيرة، فبلوغ أعداد الاعتقال الى الرقم أعلاه خلال 15 يوماً، ينذر بأرقام مرتفعة جداً مع نهاية الشهر، سيّما وأن الاحتلال استفرد في بلدة يعبد في الأيام المنصرمة بعد مقتل جندي في جيش الاحتلال أثناء حملة اعتقالات كان ينفذها في البلدة، طالت سيدات وطفلة، باعتقال متكرر ويومي لهنّ.

وأضافت أن القدس ما زالت تواجه الصلف الإسرائيلي بشكل يومي، وما زالت تتصدر المحافظات من حيث أعداد الاعتقالات الشهرية، وذلك دليل على استغلال الاحتلال للوضع العالمي الحالي مع جائحة كورونا، لإلحاق أكبر ضرر تجاه الفلسطينيين.

أما على صعيد الشهداء، أشارت حسنين إن الاحتلال عاد الى سياسة التصفية الآنية لكل مَن يشتبه به بتنفيذ عمليات فدائية، ولا يتردد في اطلاق الرصاص خلال مداهمات ليلية للمدن الفلسطينية، ما يرجح ارتفاع العدد مع نهاية أيار.

الاعتقالات

وأوضحت الدراسة أن عدد الاعتقالات المعلن عنها ورصدها المركز بلغت 201، فيما تصدرت محافظة القدس، قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية حيث بلغ عدد الاعتقالات فيها 77 حالة. يليها جنين حيث بلغ عدد معتقليها 51. ثم الخليل بعدد 18 حالة اتتقال، يليها نابلس بعدد أسرى 13 حالة اعتقال، ثم قلقيلية وطولكرم بعدد حالات اعتقال 6 من كل محافظة، ثم بيت لحم بـ5 حالات اعتقال، ثم رام الله بعدد أسرى 4 ، ثم اريحا بحالة اعتقال واحدة.

وفي قطاع غزة، اعتقل الاحتلال صياديْن من بحر غزة. فيما اعتقل الاحتلال 17 فلسطينياً من أراضي الداخل.

وفي النصف الأول من ايار، اعتقل الاحتلال 12 طفلاً، موزعين على مختلف محافظات الوطن، وجاءت كالتالي:

3 القدس

3 بيت لحم

2 طولكرم

2 جنين

1 الخليل

1 قلقيلية

وفي جانب النساء، شهد منتصف أيار اعتقال الاحتلال لـ 6 سيدات، 4 من جنين عقب مقتل جندي اسرائيلي في يعبد، وسيدة من القدس وأخرى من الداخل.

فيما هدم الاحتلال منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر، والذي يتهمه بالضلوع في عملية “عين بوبين” التي وقعت نهاية العام المنصرم.

الشهداء

وحول احصائية الشهداء لمنتصف شهر أيار، أوضحت الدراسة أن 4 شهداء ارتقوا، من مختلف محافظات الوطن، بينهم طفلين.

1- الشهيد مؤمن ابو حجر / 25 عاما/ غزة/ 6/5/2020 / إعداد وتجهيز

2- مصطفى درويش يونس / 26 عامًا / الداخل المحتل / 13/5/2020

3- زيد فضل قيسيّة / 15 عامًا / الخليل / 13/5/2020

4- بهاء محمد العواودة / 15 عاما / الخليل / 14/5/2020