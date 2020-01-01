إحباط تهريب مخدرات بطائرة دون طيار إلى سجين

وكالات / سما /

أحبطت عملية تسليم مخدرات بطائرة بدون طيار إلى سجين في بروكسل، بعدما أجبرت جائحة «كوفيد - 19» إدارة السجن على تعليق الزيارات في بلجيكا.

وقالت الناطقة باسم إدارة السجون فاليري كالبو: «نؤكد أن موظفينا اعترضوا طائرة بدون طيار فوق فناء سجن فوريست»، مضيفة أنها لا تتذكر حصول حادثة مماثلة من قبل.

وتداوُل المخدرات في السجون ليس أمراً غير مألوف، وحذرت العديد من المؤسسات من خطر الاستخدام المتكرر للطائرات بدون طيار، وفق صحيفة «لا ديرنيير أور» اليومية. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن «الطائرة بدون طيار كانت محملة فوق طاقتها، وهو ما أسهم في تسريع سقوطها».