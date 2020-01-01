معلومات عن طبيعة الموجة الثانية لفيروس كورونا

وكالات / سما /

حذرت منظمة الصحة العالمية بقدوم موجة ثانية من كورونا مشددة على أن الفيروس لم ينتهي بعد، ويجب على الدول الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن بؤرة تفشي الفيروس مستمرة والوباء لم ينتهي فلا تؤثر انخفاض نسبة الاصابات على انتهاء الفيروس نهائيًا.

وسلطت وكالة أمريكية الاضواء على انتشار وظهور موجه ثانية من فيروس كورونا بعد احتمالية رجوع الحياة الطبيعية كما كانت مع اتخاذ الإجراءات الوقائية واستمرار عجلة الحياة.

وأكدت الوكالة أن الأمر من الممكن أن يتفاقم ويحدث زيادة في الحالات وفي غالبية الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي تظهر عادة وتتفاقم وتصيب أعداد كبيرة ثم تنحسر وتختفي لفترة زمنية معينة ثم تعاود الرجول مرة أخرى لذا تسمى بالموجة الثانية للفيروس، مثل موجات البحر الزلزالية "تسونامي".

ومن المتوقع أن تكون الموجة الثانية بحسب ما ذكرت منظمة الصحة أكثر فتكا من المرحلة الاولى ويزداد نسبة الوفيات بشمل كبير مثلما حدث في الوباء الاسباني في مارس 1918.