8 أخطاء "قاتلة" يجب تجنبها عند طهي الدجاج

وكالات / سما /

يعد الدجاج عنصرًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، حيث أنه غني بالبروتين، وغير مكلف ويطبخ بسرعة نسبية.

لكن لسوء الحظ، لا يعرف الكثير إعداد الدجاج بشكل صحيح عند الطهي في المنزل، وإذا لم يتم التعامل معه بعناية، يمكن أن يصبح لحم الدواجن اللذيذ هذا تهديدًا كبيرًا للصحة.

وفيما يلي بعض الأخطاء التي يرتكبها الناس عند التعامل مع لحم الدجاج النيء، حسبما جاء في تقرير لموقع The Jakarta Post الإندونيسي.

1. تركه خارج الثلاجة

يترك العديد من الطهاة المنزليين الدجاج على الطاولة لفترة طويلة جدًا، في حين أن درجات حرارة الغرفة يمكن أن تتسبب في نمو البكتيريا الخطيرة على اللحم، مما قد يؤدي إلى تسمم غذائي إذا تم استهلاك اللحم الملوث.

وأفضل حل؟ قم بتخزين اللحم في الثلاجة بعد وصولك إلى المنزل من التسوق ولا تخرجه إلا عندما تكون على وشك طهيه. وإذا تم تجميد الدجاج، اتركه يذوب في الثلاجة لمدة يومين قبل طهيه.

2. التخزين بطريقة خاطئة

لا يمكن تخزين لحوم الدجاج في أي مكان بالثلاجة، لأن السوائل المتقطرة يمكن أن تلوث الأطعمة الأخرى.

لذلك، احرص دائمًا على وضعه على طبق أو غلقه أو قم تغطيته وتخزينه على الرف السفلي للثلاجة.

3. غسل الدجاج قبل طهيه

لا ينصح بغسل الدجاج قبل طهيه لأنه يمكن أن ينشر البكتيريا ويجعلها تلتصق بالأسطح المحيطة.

4. التتبيل بالطريقة الخاطئة

يجعل وضع التوابل على الدجاج مذاقه أكثر لذة. لكن نقع اللحم في التوابل لفترة طويلة يمكن أن يجعله عرضة لتلوث البكتيريا، التي تزدهر في درجات الحرارة الدافئة.

اختر تتبيل الدجاج بالتوابل داخل كيس بلاستيكي أو إناء مغلق في الثلاجة. ثم ارمِ البلاستيك بعيدًا بعد الانتهاء من استخدامه. كما يجب أيضًا عدم إعادة استخدام التوابل التي لمست لحم الدجاج النيء.

5. استخدام الأدوات التي لامست اللحم النيء

لا تستخدم أبدًا أدوات المطبخ التي لمست لحم الدجاج النيء لطهي الأطعمة الأخرى حيث أن خطر تلوث السالمونيلا مرتفع. دائما، اغسل جميع أجزاء الأدوات التي استخدمتها لتحضير لحم الدجاج.

6. خلط اللحم النيئ مع مكونات أخرى

بالنسبة لأولئك الذين لديهم مطبخ صغير، لا بد من توفير مساحة أثناء الطهي. ومع ذلك، فإن وضع قطع الدجاج الخام في نفس مكان المكونات الأخرى قد يعرض صحتك للخطر حيث يمكن للبكتيريا أن تنتشر وتلوثها.

7. نسيان غسل اليدين

غالبًا ما نستخدم أيدينا العارية لإمساك الطعام لتنظيفه، وإذا لمست يديك الدجاج، يمكن للبكتيريا الموجودة في اللحم أن تلتصق وتلوث أي شيء تلمسه لاحقًا. لذلك، تأكد من غسل يديك دائمًا بعد لمس الدجاج النيء.

يمكنك أيضًا لمس الدجاج باستخدام يد واحدة فقط واستخدام اليد الأخرى إذا كنت بحاجة إلى لمس شيء آخر، كالتقاط أدوات طهي آخرى.

8. عدم تنظيف إسفنجة المطبخ

غسل أدوات المطبخ التي لمست لحم الدجاج النيء بعناية لا يضمن نظافتها. لذلك، فإسفنجة المطبخ المستخدمة مهمة أيضًا لأنه يمكن أن تكون بمثابة مضيف للبكتيريا الخطرة.

يوصى بغسل إسفنجة المطبخ مرة واحدة على الأقل كل يومين، وتنظيف مناشف الأطباق بانتظام. سيكون من الأفضل تغيير الإسفنج ومناديل المطبخ كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، اعتمادًا على عدد المرات التي تلمس فيها لحوم الدواجن.