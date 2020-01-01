  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

الطلاب في ألمانيا يواجهون صعوبات في التعلم عن بعد

الأحد 17 مايو 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطلاب في ألمانيا يواجهون صعوبات في التعلم عن بعد


وكالات / سما /

سجلت ألمانيا أداء ضعيفا في تقرير يقارن التعلم عن بعد الذي تقدمه المدارس في ثلاث دول ناطقة بالألمانية.

وبحسب مسح أجراه معهد إدارة واقتصاديات التعليم في مدينة تسوج السويسرية، كان الطلاب الألمان أقل وصولا إلى منصات التعليم الرقمي خلال الجائحة مقارنة بالطلاب النمساويين والسويسريين.

وأظهر المسح أن 36% من المدرسين الألمان ذكروا أنهم تمكنوا من التواصل مع التلاميذ عبر منصات التعلم الرقمي والمنصات المدرسية، مقارنة بـ63% بالنسبة للمدرسين في النمسا و57% في سويسرا.

وفي ألمانيا، ذكر 24% فقط من المدرسين أن المرافق التقنية ترقى إلى المستوى المطلوب للتعلم عن بعد. وفي النمسا وسويسرا، ارتفعت هذه النسبة إلى 54% و 57%.

وبحسب الاستطلاع، بذل التلاميذ جهدا أقل في التعلم في حالة نقص المرافق التقنية أو كان لدى المعلمين تحفظات على استخدام التكنولوجيا.

وفي ألمانيا، قال 34% فقط من المدرسين إن تلاميذهم شاركون في عملية التعلم عن بعد بنشاط، مقابل 70% في النمسا و 61% في سويسرا.

شمل الاستطلاع 7116 مدرسا و2222 من الآباء و2152 تلميذا.

وقال معد الاستطلاع، شتيفان هوبر، إن إغلاق المدارس شكل تحديات كبيرة، لكنه جلب أيضا فرصا للابتكار، وأضاف: "الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة أيضا. فقد تلقت الرقمنة دفعة كبيرة في مواجهة الضرورة الحالية".

#ألمانيا #التلاميذ #التعلم عن بعد

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: منع الحركة كليا من الجمعة الى الاثنين.. وعلينا العمل باستراتيجية التعايش مع كورونا

"أونروا" تُعلن موعد وآلية توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية في غزة

شرطة غزة : شجار عائلي تخلله اطلاق نار في البريج يخلف إصابات

"الوباء لم ينته بعد".. الصحة العالمية: استعدوا لموجة ثانية قاتلة لفيروس كورونا المستجد

وزير العمل يصدر توضحياً حول ما صدر عنه بخصوص أحد الأطباء

غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور يعتدي على فرد أمن

عزام الاحمد: نتنياهو عرض علينا "حكما اقتصاديا ذاتيا أبديا"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو في خطاب تنصيب الحكومة: حان الوقت لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على الضفة

20200517102242

هارتس: الأردن نقل تحذيرات "شديدة للغاية" من الضم لجهاز الأمن الإسرائيلي وغانتس

تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا في الدول العربية

خبير عسكري : غانتس يتحضر لإنجاز صفقة التبادل مع حماس

20200516101339

قناة عبرية تزعم .. السلطة اعتقلت 3 شبان خططوا لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل