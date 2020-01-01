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استقالة جديدة لمدرب في دوري الممتازة

الأحد 17 مايو 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة جديدة لمدرب في دوري الممتازة


غزة / سما /

أعلن المدير الفني جهاد السدودي استقالته من تدريب نادي الجلاء, رغم صعود الفريق للدرجة الممتازة الموسم المقبل.

وقال السدودي إنه رحل نهائيا عن صفوف الجلاء, بسبب عدم تلبية مطالبه في الفترة الأخيرة, والتي كان أبرزها الحفاظ على الركائز الأساسية للفريق, وهو ما لم يحدث.

وقاد المدرب, الجلاء لاحتلال المركز الثاني في دوري الأولى الموسم الحالي برصيد 39 نقطة, ما جعله يصعد للممتازة لأول مرة في تاريخه.

يشار إلى أن السدودي تلقى عدة عروض تدريبية مؤخرا, لكن دون تحديد وجهته الجديدة, بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص الموسم المقبل.

#دوري الممتازة #جهاد السدودي

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