آرسنال ينافس 3 أندية على ضم كيليني الجديد

وكالات / سما /

دخل آرسنال في صراع المنافسة على ضم الإيطالي الشاب ماراش كومبولا، والذي يطلق عليه في إيطاليا “كيليني الجديد”.

وشارك المدافع الإيطالي البالغ من العمر 20 عاماً في 18 مباراة مع فريقه هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وتمت مقارنته من قبل فيديريكو بالزاريتي نجم يوفنتوس السابق بجورجيو كيليني بسبب كفاءته في أداء الأدوار الدفاعية على أكمل وجه على عكس بقية المدافعين على الساحة الذين يركزون على أمور ثانوية بشكل أكبر مثل بناء الهجمة من الخلف.

ونقلت صحيفة ميرور الإنجليزية عن تقارير إيطالية، رغبة آرسنال في الحصول على خدمات مدافع هيلاس فيرونا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة أنه من المنتظر أن يواجه آرسنال منافسة من إنتر ميلان الإيطالي ولايبزيج الألماني وإيفرتون الإنجليزي.

واستفسر إنتر ولايبزيج عن وضعية المدافع الإيطالي الشاب، قبل أن يدخل الثنائي الإنجليزي في صراع المنافسة.

وأشارت التقارير أن هيلاس فيرونا يرغب في الحصول على 27 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع كومبولا.