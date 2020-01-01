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سيميدو يحدد قراره بخصوص الرحيل وانتقال بيانيتش إلى برشلونة

الأحد 17 مايو 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيميدو يحدد قراره بخصوص الرحيل وانتقال بيانيتش إلى برشلونة


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن موافقة البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة على أن يكون جزءاً من صفقة انتقال البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفتوس الإيطالي إلى صفوف البلاوجرانا.

وارتبط اسم بيانيتش صاحب 30 عاماً بالانتقال للعب في فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات القادمة، خاصةً بعد موافقة اللاعب على ارتداء قميص البرسا.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام السابقة إلى طرح اسم نيلسون سيميدو ليكون جزءاً من صفقة انضمام بيانيتش إلى برشلونة.

وأكملت الصحيفة أن خورخي مينديز وكيل أعمال سيميدو يعمل على رحيل الظهير البرتغالي عن برشلونة، والانتقال إلى يوفنتوس سيكون خطوة جيدة للاعب.

وأضافت الصحيفة أن بالفعل جاء رد اللاعب سريعاً بالموافقة على الرحيل عن برشلونة، في ظل عدم مشاركته باستمرار مع الفريق الكتالوني.

وذكرت “موندو ديبورتيفو” بأن العلاقة الجيدة بين إدارتي برشلونة ويوفنتوس ستقود صفقة بيانيتش إلى النجاح، بانتقال البوسني إلى البرسا على أن ينضم سيميدو إلى اليوفي، حيث من المقرر الإنتهاء من كافة المفاوضات والإعلان عن الصفقة رسمياً قبل يوم 30 من شهر يونيو المقبل.

#برشلونة #سيميدو #بيانيتش

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