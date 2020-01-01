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إنتر ميلان يقترب من ضم بيرلو الجديد

الأحد 17 مايو 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يقترب من ضم بيرلو الجديد


وكالات / سما /

أصبح نادي إنتر ميلان الإيطالي على مقربة من ضم موهوب فريق بريشيا الإيطالي ساندرو تونالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لما نشرته صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية مساء السبت.

و أوضحت الصحيفة أن اللاعب الملقب بأندريا بيرلو الجديد أضحى على مقربة من الانتقال للنيراتزوري لتقمص ألوان الفريق في الفترة القادمة.

و جذب تونالي أنظار كبار قارة أوروبا في الفترة الماضية بسبب مردوده المميز مع بريشيا و من بين المهتمين بالحصول على خدماته باريس سان جيرمان الفرنسي ، يوفنتوس الإيطالي ، وبرشلونة الإسباني.

و يعتبر تونالي واحد من أبرز جواهر الكرة الإيطالية و لذلك حاول باريس استغلال مواطنه ماركو فيراتي في إقناعه بفكرة القدوة لباريس في الفترة القادمة ولكن اللاعب يفضل البقاء في الدوري الإيطالي.

و تفاوض اللاعب ووكيل أعماله في الأيام الماضية مع يوفنتوس لكن المفاوضات وصلت لطريق مسدود ولم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق.

و أصبح الإنتر في مقعد القيادة في سباق ضم اللاعب ويسعى لتسريع المفاوضات بهدف حسم الصفقة مع توقعات بحسم الأمور خلال اليومين المقبلين.

#إنتر ميلان #ساندرو تونالي

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