فيديو.. دورتموند ينفض غبار كورونا بتمزيق شباك شالكه

وكالات / سما /

حسم بوروسيا دورتموند ديربي "الرور" في مصلحته، باكتساحه ضيفه وجاره شالكه 4-0 مساء السبت، ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني.



وسجل أهداف دورتموند كل من إيرلينج هالاند (29) ورفاييل جيريرو (45 و63) وثورجان هازارد (45).



ورفع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة وراء المتصدر بايرن ميونخ الذي يلعب مساء الأحد بضيافة يونيون برلين، فيما تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة.



وعادت الحياة إلى الدوري ألماني، بعد توقف دام شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن المباريات ستقام بدون جمهور.

وكان لافتا جلوس الإنجليزي جادون سانشو على مقاعد بدلاء دورتموند، فيما كان مقررا أن يشارك الأمريكي الشاب جيوفاني رينا، قبل أن يتعرض للإصابة خلال فترة الإحماء، فتكون الخط الأمامي للفريق الأصفر من ثورجان هازارد وجوليان براندت وإيرلينج هالاند.



وفي الجهة المقابلة، وقف المغربي أمين حارث، وقائد شالكه دانييل كاليجوري، وراء رأس الحربة بينيتو رامان.

وبدأ دورتموند اللقاء مهاجما، وتبادل هالاند الكرة مع زميل له قبل أن يقطعها من أمامه الحارس ماركوس شوبيرت في الدقيقة الخامسة، وبعدها بدقيقتين احتسب الحكم ركلة حرة لشالكه، نفذها كاليجوري في الحائط البشري.



وانطلق ظهير دورتموند أشرف حكيمي من الناحية اليمنى، قبل أن يرسل الكرة أمام المرمى أبعدها الدفاع بصعوبة في الدقيقة 13.

ثم جاء الدور على مدافع شالكه ساليف ساني ليحرم ظهير دورتموند رفاييل جيريرو من استغلال انفراده بالمرمى.

ووصلت الكرة إلى براندت في الجهة اليمنى، ليرفع كرة عرضية مرت من فوق الجميع ووصلت هالاند الذي سدد في الشباك الخارجية.

ورد شالكه في الدقيقة 26، عندما أرسل باستيان أوزيبكا عرضية من الناحية اليسرى، حاول المدافع مانويل أكانجي إبعادها لكنها وصلت إلى كاليجوري الذي أنقذ الحارس رومان بوركي محاولته.



وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة بعدما تابع بأناقة عرضية هازارد المنخفضة في الشباك بالدقيقة 29.

وشق حكيمي طريقه من الناحية اليمنى ولحق بالكرة ليمررها إلى جيريرو الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 36.

واستبسل ساني بإبعاده تسديدة محمد داوود العنيفة برأسه في الدقيقة 41، قبل أن يضيف جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما استقبل بينية براندت وسدد كرة زاحفة نحو القائم البعيد.



وأجرى مدرب شالكه ديفيد فاجنر تبديلين بين الشوطين دخل على إثرهما كل من جايدو بورجستالر ورابي ماتوندو مكان جان كلير توديبو وبينيتو رامان.



وهدد شالكه مرمى ضيفه في الدقيقة 47 عبر تسديدة سوات سيردار سيطر عليها بوركي بسهولة، لكن دورتموند هاجم بعدها بلا هوادة، ليسجل الهدف الثالث إثر هجمة مردة بدأها هالاند ووصلت على إثرها الكرة إلى براندت، الذي بدوره مررها على طبق ذهبي لهازارد الذي دكها بقوة في الشباك بالدقيقة 48.



وتدخل بوركي مجددا للتصدي لتسديدة البديل بورجستالر في الدقيقة 55، قبل أن يتمن جيريرو من تسجيل هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 63، بعدما قابل بينية هالاند بلمسة ساحرة بيسراه في الشباك.

ودخل ليونارد باليردي إلى تشكيلة دورتموند بلاد من توماس ديلاني، وذهبت محاولة ساني فوق مرمى دورتموند إثر عرضية من الظهير جونجو كيني في الدقيقة 74، قبل أن يهدأ إيقاع المباراة في ربع الساعة الأخير الذي شهد دخول سانشو مكان هازارد.