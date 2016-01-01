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يوفنتوس يصدم ريال مدريد بفوزه بصفقة بول بوجبا

الأحد 17 مايو 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يصدم ريال مدريد بفوزه بصفقة بول بوجبا


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن اقتراب نادي يوفنتوس الإيطالي من التعاقد مع نجمه الفرنسي السابق بول بوجبا، خلال سوق الانتقالات القادمة.

وكان بول بوجبا ابن 27 عاماً قد رحل عن فريقه السابق يوفنتوس صيف عام 2016، لينضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ 105 مليون يورو.

ولكن لم يستطع النجم الفرنسي التأقلم على الأجواء في فريق مانشستر يونايتد بالإضافة إلى إصاباته المتكررة، لذلك فمن المؤكد رحيله عن النادي الإنجليزي خلال الميركاتو المقبل.

وبالرغم من اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتعاقد مع بوجبا، حيث يعتبر الهدف الأهم بالنسبة للمرينجي في الميركاتو، إلا أنه أصبح قريباً من العودة لليوفي من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي الآخر أدريان رابيو لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الحالي قد يكون جزءاً من صفقة عودة بوجبا إلى اليوفي.

وأضافت “ليكيب” أن يوفنتوس سيستغل رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع أدريان رابيو من أجل الوصول لاتفاق نهائي مع النادي الإنجليزي على الظفر بخدمات بوجبا مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن عقد بوجبا سينتهي مع مانشستر يونايتد صيف عام 2021، وشارك فقط هذا الموسم مع الشياطين الحمر في 8 مباريات بسبب الإصابة.

#يوفنتوس #بول بوجبا #ريال مدريد

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