وزيرة الصحة : رام الله والبيرة خالية من إصابات كورونا و تسجيل 7 حالة شفاء

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 7 حالات شفاء، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، وحالتان في مدينة القدس.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، الأحد، أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 7 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة.

وارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إلى 45343 فحصًا، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، 25 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأدخلت 86 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 18298.

وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.