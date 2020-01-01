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بلدية غزة تبحث مع سلطة البيئة سبل الحفظ على نظافة شاطئ البحر

الأحد 17 مايو 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

بحثت بلدية غزة  مع سلطة جودة البيئة سبل تحسين جودة شاطئ البحر والوصول لشاطئ نظيف استعداداً لفصل الصيف الحالي .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر سلطة جودة البيئة في المدينة، حضره عن البلدية، مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير محطة المعالجة المركزية م. هشام أبو القمبز، فيما حضر عن السلطة، مدير عام سلطة جودة البيئة م. بهاء الأغا .

وجرى خلال اللقاء دراسة العينات التي تم أخذها من 12 نقطة من شاطئ بحر المدينة للتأكد من نظافة الشاطئ .

وتم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة بين البلدية والسلطة مع دخول فصل الصيف لتأمين الوصول لشاطئ نظيف وآمن .

#بلدية غزة #البحر #سلطة جودة

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