الخليل: وفاة نقيب من جهاز الضابطة الجمركية اثناء تأديته للخدمة بحادث سير

رام الله / سما /

توفي النقيب غالب احمد محاميد مدير معسكر الضابطة الجمركية في بلدة الظاهرية وأصيب زميله بجراح، بسبب حادث سير تعرضا له، اليوم، اثناء تأدية عملهما بمركبة الجهاز ببلدة الظاهرية جنوب المحافظة.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة "بأن بلاغا ورد من المشفى الأهلي بمدينة الخليل لغرفة عمليات شرطة محافظة الخليل يفيد بوفاة احد ضباط الضابطة الجمركية واصابة اخر بجراح بحادث سير، على الفور تحركت دورية شرطة المرور للمشفى للوقوف على ملابسات الحادث".

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم اعلام النيابة العسكرية ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل شرطة المرور والنيابة العسكرية للوقوف على ملابسات الحادث.