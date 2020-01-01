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لأول مرة.. علم المثليين يُرفع رسميا في العراق

الأحد 17 مايو 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. علم المثليين يُرفع رسميا في العراق


وكالات

رفعت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، اليوم الأحد، علم المثليين وبشكل رسمي داخل الأراضي العراقي، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

وقال الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر": "بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الأوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس".

وفي وقت سابق، وثقت مجموعة "إيراكوير" العراقية ومنظمة "آوت-رايت أكشن الدولية"، ومقرها الولايات المتحدة، اختطاف وقتل الرجال المثليين على يد أعضاء جماعات مسلحة عراقية مجهولة الهوية.

#العراق #علم #المثليين

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