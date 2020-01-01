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وفاة السفير الصيني في إسرائيل داخل شقته

الأحد 17 مايو 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة السفير الصيني في إسرائيل داخل شقته


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد، وفاة السفير الصيني في إسرائيل "دو في" داخل شقته في "تل أبيب".

ومن خلال التحقيقات الأولية، لم يتم العثور على أي علامات عنف على جثة السفير الصيني، أو داخل منزله، وتشير التقديرات الى أن الوفاة طبيعية، وقد تكون ناجمة عن سكتة قلبية.

وقبل أيام، كتب السفير الصيني (58 عامًا) مقالًا بعنوان "التعاون الإسرائيلي الصيني هو انتصار لكلا الطرفين" علّق فيه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن وصف الاستثمار الصيني في إسرائيل بأنه "خطر".

وقال "دو في" بمقالته إن بومبيو يرى في السنوات الأخيرة أن أي استثمار صيني في إسرائيل بمثابة "خطر أمني"، وذلك مقابل انخفاض استثمارات الصين في إسرائيل، وتساءل: كيف يمكن القول إن "الصين تشتري إسرائيل؟".

وفي مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" في أبريل / نيسان الماضي، قال "في" إنه بعد توليه منصبه، سافر إلى إسرائيل ودخل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وسط تفشي فايروس كورونا في الصين.

ويشار إلى أنّ السفير الصيني "دو في" متزوج وأب لطفل، وجرى تعيينه في منصبه في شباط/ فبراير الماضي.

#السفير الصيني #اسرائيل #وفاة

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