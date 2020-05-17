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أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق قطاع غزة اليوم

الأحد 17 مايو 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة، اليوم الأحد 17/05/2020 على النحو الأتي:

اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

الدواجن:

طبق البيض:

الوزن الكبير:  10 شيكل

الوزن الوسط: 9 شيكل

الوزن الصغير: 8 شيكل

الدجاج: 12- 13 شيكل

صدر: 28 شيكل

شيش: 26 شيكل

فخد: 13 – 14 شيكل

جناح: 10 شيكل

كبدة: 18 – 20 شيكل

الحبش: 12 شيكل

الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 40 شيكل

سكمبلة (18 شيكل)

سردين (12 شيكل)

طرخونة مبرومة (18 شيكل)

سلطان ابراهيم (20 شيكل)

غبص (15 شيكل)

حباري (14 شيكل)

جمبري حجم كبير (40 شيكل)

بوري (20 شيكل)

#الدجاج

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