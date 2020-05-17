أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق قطاع غزة اليوم

غزة / سما /
جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة، اليوم الأحد 17/05/2020 على النحو الأتي:
اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
الدواجن:
طبق البيض:
الوزن الكبير: 10 شيكل
الوزن الوسط: 9 شيكل
الوزن الصغير: 8 شيكل
الدجاج: 12- 13 شيكل
صدر: 28 شيكل
شيش: 26 شيكل
فخد: 13 – 14 شيكل
جناح: 10 شيكل
كبدة: 18 – 20 شيكل
الحبش: 12 شيكل
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 40 شيكل
سكمبلة (18 شيكل)
سردين (12 شيكل)
طرخونة مبرومة (18 شيكل)
سلطان ابراهيم (20 شيكل)
غبص (15 شيكل)
حباري (14 شيكل)
جمبري حجم كبير (40 شيكل)
بوري (20 شيكل)