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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 17 مايو 2020 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


غزة / سما /

تصدر إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية عن اجراءات جديدة خلال عيد الفطر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- اشتية: منع الحركة كاملة في كافة المناطق بدءا من مساء الجمعة حتى نهاية يوم الاثنين

- قوات الاحتلال تواصل عزل يعبد عن العالم

- تسجيل إصابة جديدة بـ "كورونا" في بيت أولا وتسجيل 12 حالة تعاف في رام الله وضواحي القدس

- لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات ضد إسرائيل حال ضمها أراضي فلسطينية

- الوزير عساف يشارك بأعمال الملتقى الافتراضي الأول لاتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي

- وزير العمل: بدء توزيع المستحقات لأكثر من 40 الف عامل متضرر من "كورونا"

- "التنفيذية" تؤكد دعم خطوات الحكومة لضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم وحماية البنوك

* "الأيام":

- منع الحركة بشكل كامل في جميع المناطق بدءًا من مساء الجمعة وحتى نهاية الاثنين

- الصحـة: إصـابـة جـديـدة بفيروس كــورونــا فـي بيت أولا وتسجيل 14 حالة تعاف في فلسطين

-اجتماع القيادة الفلسطينية المؤجل سيعقد بعد إعلان الحكومـة الإسرائيلية برنـامجهـا

- طولكـرم: وقفـة لإحياء ذكـرى النكبـة أمام المصانع الإسرائيلية الكيماوية

- الأحمد: نتنياهـو عـرض علينــا حكـمــًا ذاتيـًا اقتـصاديـًا أبدياً

- بـدء توزيـع المساعـدة المالـيـة علـى العـمـال المتضررين بواقع 700 شيقل لكل مستفيـد

- بومبيو يحذر "الجنائية" من مقاضاة إسرائيل: الضفة والقدس وغزة خارج السلطة القضائية الدولية

- إسرائيل: حالتا وفاة و4 إصابات بـ"كورونا"

- 250  فناناً حول العالم يحثون على وضع حد للحصار الإسرائيلي للقطاع

* "القدس":

- اشتية: منع كامل للحركة في المناطق كافة بدءا من مساء الجمعة حتى نهاية يوم الاثنين

- مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون غرب بيت لحم وزوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في غزة

- "التنفيذية" تؤكد دعم خطوات الحكومة لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم

- "ييش دين": الضم تعميق وتجذير لنظام الأبرتهايد وتشريع للتهجير القسري وسلب للحريات والأراضي والموارد

- تواصل فعاليات إحياء الذكرى الـ72 للنكبة

- مشعل: النكبة لم تقصم ظهرنا وفلسطين بحاجة لردود حقيقية

- واشنطن بوست: ترمب لديه أسباب قوية لتقييد حكومة نتنياهو الجديدة وينبغي له فعل ذلك

#الصحف الفلسطينية

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