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يديعوت: الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأوسع والأكثر هدرًا للمال

الأحد 17 مايو 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأوسع والأكثر هدرًا للمال


القدس المحتلة / سما /

 اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستوري ظهر الأحد، ستكون الأوسع من حيث عدد الحقائب الوزارية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن هذه الحكومة ستتكون الأكثر انتفاخًا وهدرًا للمال في تاريخ الدولة العبرية، بينما يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من أزمة غير مسبوقة بفعل فيروس كورونا.

ووفقًا للصحيفة، فإن عدد الوزراء قد يصل إلى 36 رغم الاتفاق بين الليكود وأزرق- أبيض على أن تكون من 34 وزيرًا فقط، مرجعةً ذلك لمحاولات نتنياهو إرضاء أعضاء حزبه للمشاركة في الحكومة، مع استمرار الخلافات بشأن توزيع الحقائب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الحكومة التي ستكون الأكثر هدرًا للمال العام والنفقات التشغيلية، ستمنح كل وزير مبلغ 2 مليون شيكل فقط من أجل الأمن الشخصي له ولعائلته.

وذكرت أن أبناء نتنياهو، وحليفه بيني غانتس سيحصلون أيضًا على حماية أمنية خاصة.

وأشارت إلى مثال على حالة الإهدار للمال العام، في إعلان غانتس فتح مكتب تحت مسمى "رئيس الوزراء البديل"، وعدم اكتفائه بمكتبه في الكنيست، ومكتب رئاسة حزبه، ومكتبه كوزير للجيش الإسرائيلي.

ويرجح أن تصل الحكومة المكلفة من 36 وزيرًا، و16 نائبًا لوزراء بمهام وزراء، إلى نحو 72 مليون شيكل، فقط للأمن الشخصي ولعوائلهم.

وفي السياق، اتفق نتنياهو في ساعة مبكرة صباح اليوم مع يؤاف غالانت على أن يتم تعيينه وزيرًا للتعليم بعد أن كان وعده خلال الانتخابات بأن يكون وزيرًا للجيش.

كما اتفق الليلة الماضية مع عدد من أعضاء حزبه على تسلم عدد من الوزارات.

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