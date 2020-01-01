نتنياهو يعين غالانت وزيرا للتعليم في الحكومة الجديدة

القدس المحتلة / سما /

في اطار المساعي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التقى نتنياهو الليلة الماضية مع نواب حزب الليكود بهدف توزيع الحقائب الوزارية، وأعلن عن تعيين يوؤاف غالانت وزيرا للتربية والتعليم، وسيكون أيضا عضوا في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).

وقال غالانت بعد المصادقة على التعيين: "اشكر رئيس الوزراء على الثقة والفرصة التي منحني اياهما، وسآخذ على عاتقي كافة المسؤولية بالاهتمام بالجهاز التعليمي والذي يعنى بمستقبل أبنائنا. وأضاف غالانت: "سنربي هذا الجيل الشاب بشكل سليم لضمان مستقبل زاهر لإسرائيل".