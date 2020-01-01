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قناة عبرية تزعم .. السلطة اعتقلت 3 شبان خططوا لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل

الأحد 17 مايو 2020 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم .. السلطة اعتقلت 3 شبان خططوا لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

زعمت القناة الـ 12 العبرية،  أن أجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة الغربية، اعتقلت مؤخرا، ثلاثة شبان من نابلس، خططوا لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة العبرية، إن أجهزة السلطة اعتقلت 3 شبان من مخيم بلاطة بنابلس، وصادرت من منازلهم 3 بنادق من طراز كارلو، وأضافت أن الشبان خططوا لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، قرب حاجز حوارة، جنوبي نابلس.

وأشارت القناة العبرية، الى أن هذه الاعتقالات تدل على أن السلطة الفلسطينية تحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتواصل محاربة "الإرهاب"، على حد زعم القناة. 

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