استئناف الموسم الدراسي بأكمله في إسرائيل اليوم

القدس المحتلة / سما /

تستأنف في إسرائيل، اليوم الأحد، مرحلة عودة طلاب المدارس بكافة مراحلها بعد أن تم إعادتها مؤخرًا بشكل تدريجي عبر عدد من المراحل المعينة في بعض الصفوف الابتدائية.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن حظر المدارس سيبقى ساريًا في المناطق التي توصفها وزارة الصحة بأنها لا زال الخطر فيها قائمًا بحال لا زالت تواصل تسجيل نسب عالية من الإصابات بفيروس كورونا.

وسيتم إجراء فحوصات طبية للطلاب قبل عودتهم للمدارس، مع تطبيق الإجراءات الصحية المتعلقة بارتداء الكمامات داخل وخارج الصفوف.

ووفقًا للموقع، فإن الإجراءات المتبعة تقر بإغلاق فوري لأي مدرسة يتم الكشف فيها عن أي إصابات.

وقررت الهيئات العربية داخل الخط الأخضر استئناف الدراسة وفق خطة وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.