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زيادة حالات الاضطراب العقلي بين الجنود الإسرائيليين خلال أزمة كورونا

الأحد 17 مايو 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة حالات الاضطراب العقلي بين الجنود الإسرائيليين خلال أزمة كورونا


القدس المحتلة / سما /

أظهر تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، زيادة حالات الاضطراب العقلي في صفوف الجنود الإسرائيليين منذ بداية أزمة فيروس كورونا منذ نحو شهرين.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم تسجيل قفزة بنسبة 38% في طلبات من الخدمة العسكرية لمساعدة الجنود عقليًا خلال الشهرين الماضيين.

ووفقًا للصحيفة، فإن جمعية مختصة بمعلاجة أولئك الجنود تلقت 1710 طلبات بينها 26 طلبًا لجنود وصفت حالتهم بأنها معرضة للخطر وأن بعضهم خططوا لإنهاء حياتهم بالانتحار.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية أقدم جنديان على الانتحار في رقم استثنائي مقارنةً فيما يتعلق بمتوسط حالات الانتحار في السنوات الأخيرة.

ويحقق جيش الاحتلال فيما إذا كان هناك علاقة بين وباء كورونا وحالات الانتحار، بحسب الصحيفة.

ويرى نظام الصحة النفسية "أنه قد يكون هناك عواقب اقتصادية واجتماعية بسبب فيروس كورونا تسببت بتلك الحالات وزيادة الأزمات الاضطرابية لدى الجنود"، وسط توقعات بزيادة طلبات الفحص من قبل الجنود خلال الفترة المقبلة.

#جنود الاحتلال #فيروس كورونا #اسرائيل

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