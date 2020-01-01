مخاوف أمنية إسرائيلية من أن الضم سيؤدي لإلغاء اتفاقية السلام مع الأردن

القدس المحتلة / سما /

تتخوف المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من أن أي خطوات لضم الأراضي الفلسطينية، قد تؤدي إلى إعلان الأردن لإلغاء اتفاقية السلام الموقعة عام 1994.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن رسائل داخلية بين المستويين الأمني والسياسي في دولة الاحتلال، حذرت من أن المملكة الهاشمية قد تقدم على مثل هذه الخطوة في حال تم إقرار أي خطوة لضم أراضٍ فلسطينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تهديدات العاهل الأردني عبدالله الثاني سبقها تهديدات أكثر قوة تم نقلها في الأشهر الأخيرة عبر رسائل من عمان إلى تل أبيب بواسطة جهات أمنية من الجانبين.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن تلك الرسائل كانت أكثر تفصيلًا وأكثر قسوة من حيث التهديد بشأن الخطوات التي ستتخذ، مشيرةً إلى أن الجهات الأمنية نقلت تلك الرسائل للمستوى السياسي وخاصةً بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الحلفين في الحكومة الجديدة.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر أمنية "أن البيت الملكي في الأردن يخشى من احتجاجات واسعة النطاق قد تشهدها المملكة ضد العاهل، في حال لم يتخذ أي إجراءات ضد سياسة الضم الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات العاهل الأردني منذ أيام بأن بلاده ستتخذ كل الخطوات اللازمة لمواجهة الخطوة الإسرائيلية.