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الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل

السبت 16 مايو 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب ثلاثيني من بيت أولا بمحافظة الخليل كان يعمل في أراضي الـ48.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن طواقم الطب الوقائي تجري حالياً عملية حصر لمخالطي المصاب، والذي عاد قبل 3 أيام من داخل أراضي الـ48، ولم يلتزم بالحجر المنزلي وإجراءات السلامة والوقاية.

وأشارت إلى أن دائرة مخالطة المصاب واسعة، مناشدة جمهور المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والالتزام بالحجر المنزلي للعمال، لحماية عائلاتهم وأبناء شعبهم والحيلولة دون انتشار الفيروس.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 555 إصابة، وعدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة إلى 106 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و41 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و4 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

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