جنين: احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق

جنين / سما /

أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، مساء اليوم السبت، النيران التي اشتعلت في 30 شجرة زيتون وأعشاب في خمسة حرائق بالمحافظة.

وأفاد الدفاع المدني في جنين، بأن النيران أتت على 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في أماكن متفرقة من محافظة جنين، وكان أكبرها حريق قباطية الذي أتى على مساحة كبيرة في مناطق جبلية وعرة، ووقعت حرائق أعشاب في بلدة ميثلون قرب قرية حداد، وفي قباطية جنوب جنين.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني عملت في مراكز قباطبة وجنين وعرابة وسيريس، بمساندة كتيبة الامن الوطني على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها والتأكد من عدم تجددها.