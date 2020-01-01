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جيش الاحتلال يزيل الحواجز عن مداخل يعبد

السبت 16 مايو 2020 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزيل الحواجز عن مداخل يعبد


جنين / سما /

ازالت قوات الاحتلال ، مساء اليوم ، السواتر الترابية والمكعبات الاسمنية عن مداخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين ، بعد 5 ايام من فرض الحصار اثر مقتل جندي بالقاء حجر على راسه خلال حملة مداهمات في البلدة .

واوضح رئيس بلدية يعبد سائد الكيلاني ، انه تلقى اتصالا من الارتباط العسكري ابلغوه فيه عن البدء برفع العقوبات وازالة القيود بشكل تدريجي عن البلدة التي يتجاوز تعداد سكانها 18 الف نسمة .

من جهة اخرى ، افرج الاحتلال مساء اليوم عن لمواطنة سهيلة عصفور بعد ساعات من اعتقالها الثاني صبيحة اليوم من منزل والدها في بلدة يعبد ، حيث تتعرض عائلتها للقمع والعقاب والاعتقالات المتكررة ، وما زال زوجها واخوانه محتجزين رهن التحقيق بدعوى القاء الحجر من سطح منزلهم .

#قوات الاحتلال #حواجز عسكرية #بلدة يعبد

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