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عمّان: مخططات الضم الاسرائيلية تنسف اتفاقية السلام وتعيدنا إلى "مربع العنف"

السبت 16 مايو 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمّان: مخططات الضم الاسرائيلية تنسف اتفاقية السلام وتعيدنا إلى "مربع العنف"


عمان /سما/

اعتبر مجلس محافظ العاصمة الأردنية، السبت، أن قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن سينسف اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، ويعيد الأوضاع في المنطقة إلى مربع العنف والصدام.

وأشار المجلس في بيان له إلى تصريحات الملك الأردني عبدالله الثاني إلى صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، معتبرا أنها دعوة صريحة للعالم أجمع بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

ونوه المجلس في بيانه إلى أنه بدون هذه المسؤوليات الأخلاقية والسياسية ستعود المنطقة بأسرها إلى مربع العنف والصراع الذي "لا تحمد عقباه"، بحسب موقع "الرأي".

واعتبر المجلس أن "موقف الأردن يترجم مواقف شعوب الأمتين العربية والإسلامية بكل حكمة وشجاعة واستبسال"، في ظل "صمت عربي مطبق".

وجدد المجلس التأكيد على موقف الأردن والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية، ووقوف الشعب الأردني خلف قيادته في موقفها من القضية.

ودعا المجلس العالم للاستماع إلى صوت العقل والحكمة في كافة المحافل الدولية، محملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة تجاه اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، وفتح باب الصراع والعنف والفوضى في المنطقة، بحسب الصحفية.

#الاردن #مخططات الضم #الضفة الغربية #اسرائيل

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