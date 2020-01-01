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الأردن: لا إصابات كورونا جديدة و11 لقادمين من الخارج

السبت 16 مايو 2020 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: لا إصابات كورونا جديدة و11 لقادمين من الخارج


عمان /سما/

 أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، انه لم يتم تسجيل اصابات جديدة بفيروس "كورونا" داخل المملكة، فيما سجل 11 اصابة لعائدين من الخارج بينهم 10 لسائقي شاحنات، وواحدة لمواطن عائد من دبي ومتواجد في الحجر الصحي.

وبينت الحكومة خلال الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس "كورونا" المستجد في الأردن، أن الإصابات الـ10 لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 5 أردنيين، و5 من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وأكدت أن العدد الإجمالي للإصابات في الأردن حتى اللحظة بلغ 607 إصابة، مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، فيما يبلغ عدد الحالات قيد العلاج 132 حالة، من بينها 54 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و50 في مستشفى الأمير حمزة، و28 في مستشفى الملك علياء.

كما أجرت الصحة الاردنية اليوم 3993 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 140222 فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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