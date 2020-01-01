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وزير العمل يصدر توضحياً حول ما صدر عنه بخصوص أحد الأطباء

السبت 16 مايو 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل يصدر توضحياً حول ما صدر عنه بخصوص أحد الأطباء


رام الله / سما /

أكد وزير العمل، نصري أبو جيش، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لزملائه الكوادر الصحية والأطباء ويفتخر بدورهم المميز وخاصة بأنه ينتمي إلى هذه الفئة.

موضحاً أن ما جاء في تصريح له اليوم السبت، حول أحد الأطباء مجهولي الهوية، الذي يتقاضى راتب 7 آلاف شيكل، وعبّأ استمارة للحصول على مساعدات، "ليس هدفه التشهير أو التجريح بالكوادر الصحية".

وأشاد أبو جيش في بيان مقتضب، بدور الأطباء المتقدم والمميز في كافة الجبهات الصحية والوطنية من أجل الدفاع عن شعبنا وكان آخرها محاصرة ومواجهة فايروس كورونا.

وكان وزير العمل نصري أبو جيش، قد قال اليوم السبت، إن طبيبا أخصائياً يتقاضى راتباً يزيد عن 7000 شيكل، قد تقدّم باستمارى عبر الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة لتقديم المساعدات للمحاتجين الذي تضرروا من جائحة كورونا.

فيما أصدرت نقابة الأطباء بياناً، طالبت فيه، بإقالة وزير العمل معتبرة تصريحاته بانها مسيئة ومهينة.

وأضافت النقابة في بيانها: "ظهر من تصريح الوزير حقده على مهنة الطب والأطباء، لأنه صرح أن المتقدم طبيب أخصائي وبهذا يكون الوزير قد راعى عدم ذكر الاسم وبنفس الوقت ذكر المهنة مسيئاً بذلك لعموم الأطباء".
 

#نصري ابو جيش #وزير العمل #نقابة الاطباء

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