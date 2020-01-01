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"أونروا" تُعلن موعد وآلية توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية في غزة

السبت 16 مايو 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا" تُعلن موعد وآلية توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية في غزة


غزة / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن بدء توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية من العام 2020 غدًا الأحد 17 مايو/ أيار لنحو 231 ألف عائلة، بإجمالي نحو مليون لاجئ في قطاع غزة.

وأوضحت "أونروا" في بيان صحفي مساء السبت أنها "ستوصل المساعدات الغذائية إلى منازل المنتفعين، بنفس الطريقة التي تم فيها التوزيع في الدورة السابقة حفاظاً على صحة الموظفين ومجتمع اللاجئين وهو الذي يمثل الأولوية القصوى للأونروا".

ودعت المنتفعين لزيارة الموقع الإلكتروني RSSP.UNRWA.PS لتحديث بياناتهم من أجل ضمان إيصال المساعدة الغذائية الخاصة بهم إلى المنزل.

وأكدت أن "الأسر المنتفعة لن تقوم بدفع أي مقابل عند تلقي المساعدة الغذائية سواء نقداً أو عيناً لوسيط التوصيل، حيث تتحمل أونروا كافة النفقات في هذا الخصوص".

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