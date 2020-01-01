المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت

القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في حديث اذاعي اليوم بأن النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم كما ان حق العودة هو حق مقدس والنكبة بالنسبة الينا ما زالت قائمة ومستمرة ومتواصلة وشعبنا صامد وثابت متشبث بحقوقه وانتماءه لهذه الارض المقدسة.

وأضاف، ان مقولة ان الكبار يموتون والصغار ينسون انما هي مقولة كاذبة لان هؤلاء الصغار هم الذين سيواصلون المسيرة والفلسطينيون ليسوا في حالة احباط او يـأس او استسلام بل معنوياتهم عالية رغما عن قتامة الصورة التي نلحظها امامنا والمؤامرات التي تستهدفنا وتحيط بنا .

وتابع: ان ذكرى النكبة الفلسطينية انما هي مناسبة وطنية بامتياز يؤكد فيها الفلسطينيون في كل مكان بأنهم لم ولن ينسوا ما تعرضوا له عام 48 ولكن هذا لا يعني ان الفلسطينيين متشائمين او يعيشون في حالة احباط ويأس وقنوط. فثقافة اليأس والاحباط والقنوط ليست موجودة في قاموسنا كفلسطينيين وان كنا ندرك جيدا خطورة الواقع الذي نعيشه والمخاطر المحدقة بنا ولكننا اصحاب قضية عادلة ونحن الذين سننتصر في النهاية مهما طال الزمان.