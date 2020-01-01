  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت

السبت 16 مايو 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت


القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في حديث اذاعي اليوم بأن النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم كما ان حق العودة هو حق مقدس والنكبة بالنسبة الينا ما زالت قائمة ومستمرة ومتواصلة وشعبنا صامد وثابت متشبث بحقوقه وانتماءه لهذه الارض المقدسة.

وأضاف، ان مقولة ان الكبار يموتون والصغار ينسون انما هي مقولة كاذبة لان هؤلاء الصغار هم الذين سيواصلون المسيرة والفلسطينيون ليسوا في حالة احباط او يـأس او استسلام بل معنوياتهم عالية رغما عن قتامة الصورة التي نلحظها امامنا والمؤامرات التي تستهدفنا وتحيط بنا .

وتابع: ان ذكرى النكبة الفلسطينية انما هي مناسبة وطنية بامتياز يؤكد فيها الفلسطينيون في كل مكان بأنهم لم ولن ينسوا ما تعرضوا له عام 48 ولكن هذا لا يعني ان الفلسطينيين متشائمين او يعيشون في حالة احباط ويأس وقنوط. فثقافة اليأس والاحباط والقنوط ليست موجودة في قاموسنا كفلسطينيين وان كنا ندرك جيدا خطورة الواقع الذي نعيشه والمخاطر المحدقة بنا ولكننا اصحاب قضية عادلة ونحن الذين سننتصر في النهاية مهما طال الزمان.

#المطران حنا #ذكرى النكبة #النكبة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: لحظة اعتقال السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا

تعقيبا على تصريحات الملك الاردني.. واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن

وزير العمل: صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" لغزة تأخرت بسبب خلل فني

اختراق بث القناة 7 العبرية ونشر فيديوهات لكتائب لقسام

حكومة الاحتلال تضم وزيرة من أصل إثيوبي وصلت اسرائيل عبر عملية سرية

اشتية يعلن اليوم إجراءات عيد الفطر

فتح : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي الى إشعار أخر

الأخبار الرئيسية

الاحمد

عزام الاحمد: صفقة القرن لم تأت بأي جديد.. ونتنياهو عرض علينا "حكما اقتصاديا ذاتيا أبديا"

شاهد.. اشتيه: منع الحركة كليا من الجمعة الى الاثنين.. وعلينا العمل باستراتيجية التعايش مع كورونا

الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا.. ولا اصابات بعد فحص 106 عينة

33

اشتيه: اجتماعان متلاحقان لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال عيد الفطر

صور..لأول مرة منذ النكبة.. نشر أول صور ملونة لمعاناة الشعب الفلسطيني القاسية التي عاشها قبل 72 عاما