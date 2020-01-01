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شاهد: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء حول الاجراءات الصحية والسلامة في فترة العيد
السبت 16 مايو 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
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