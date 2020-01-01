  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو..اليمن.. قوات الانتقالي تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين

السبت 16 مايو 2020 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو..اليمن.. قوات الانتقالي تأسر قائد اللواء 115 في محافظة أبين


صنعاء /وكالات/

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم السبت، أنها أسرت قائد اللواء 115 مشاة التابع للقوات الحكومية.

ونشرت قوات المجلس الانتقالي صورة لقائد اللواء 115 مشاة، سيف القفيش، معلنة عن أسره مع عناصر من لوائه بالقرب من منطقة قرن الكلاسي بمحافظة أبين جنوب شرقي اليمن.

وكانت مصادر عسكرية ميدانية يمنية، أفادت الأربعاء الماضي بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمنطقة قرن الكلاسي.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات من دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره في محافظة حضرموت، إلى إطلاق عملية عسكرية ضد الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن القيادي في المجلس، اللواء أحمد سعيد بن بريك، في وقت سابق على تويتر عن بدء عملية عسكرية في وادي حضرموت ومحافظات شبوة وأبين اعتبارا من الخميس الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: لحظة اعتقال السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا

تعقيبا على تصريحات الملك الاردني.. واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن

إسرائيل تطلب تسجيل براءة اختراع لعلاج فيروس كورونا المستجد

وزير العمل: صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" لغزة تأخرت بسبب خلل فني

اختراق بث القناة 7 العبرية ونشر فيديوهات لكتائب لقسام

حكومة الاحتلال تضم وزيرة من أصل إثيوبي وصلت اسرائيل عبر عملية سرية

واشنطن: ضم الضفة سيكون من خلال حوار فلسطيني اسرائيلي..

الأخبار الرئيسية

شاهد.. اشتيه: بدءا من مساء الجمعة ستمنع الحركة كاملة في كافة المناطق حتى نهاية الاثنين

الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا.. ولا اصابات بعد فحص 106 عينة

33

اشتيه: اجتماعان متلاحقان لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال عيد الفطر

صور..لأول مرة منذ النكبة.. نشر أول صور ملونة لمعاناة الشعب الفلسطيني القاسية التي عاشها قبل 72 عاما

وزيرة الصحة : 12 حالة تعافٍ من كورونا ولا إصابات جديدة