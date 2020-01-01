  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الاقتصاد": إحالة 14 مخالفاً للنيابة وإتلاف 67 طن مواد تالفة خلال أسبوع

السبت 16 مايو 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد": إحالة 14 مخالفاً للنيابة وإتلاف 67 طن مواد تالفة خلال أسبوع


رام الله / سما /

 أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوع الماضي، 14 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا"، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 136 مخالفا، وعدد المنشأت التي تم اغلاقها 76 منشأة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم الوزارة وشركاؤها والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية أكثر من 187 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2,503 محلات تجارية، وإخطار 41 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب بعض العينات من السلع، خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبريا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وتابعت: تم اتلاف ما يقارب 67 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، من بينها ثلاثة أطنان سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، وإتلاف مايقارب 8 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى ضبط نحو 13 طنا من المواد الغذائية التالفة، والسلع الإسرائيلية التالفة.

وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع 38 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد، وعدم إشهار الأسعار.

#الاقتصاد الوطني

الأكثر قراءة اليوم

تعقيبا على تصريحات الملك الاردني.. واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن

شاهد: لحظة اعتقال السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا

إسرائيل تطلب تسجيل براءة اختراع لعلاج فيروس كورونا المستجد

وزير العمل: صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" لغزة تأخرت بسبب خلل فني

اختراق بث القناة 7 العبرية ونشر فيديوهات لكتائب لقسام

واشنطن: ضم الضفة سيكون من خلال حوار فلسطيني اسرائيلي..

حكومة الاحتلال تضم وزيرة من أصل إثيوبي وصلت اسرائيل عبر عملية سرية

الأخبار الرئيسية

شاهد: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء حول الاجراءات الصحية والسلامة في فترة العيد

الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا.. ولا اصابات بعد فحص 106 عينة

33

اشتيه: اجتماعان متلاحقان لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال عيد الفطر

صور..لأول مرة منذ النكبة.. نشر أول صور ملونة لمعاناة الشعب الفلسطيني القاسية التي عاشها قبل 72 عاما

وزيرة الصحة : 12 حالة تعافٍ من كورونا ولا إصابات جديدة