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الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا.. ولا اصابات بعد فحص 106 عينة

السبت 16 مايو 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا.. ولا اصابات بعد فحص 106 عينة


غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، عن تعافي حالتين جديدتين من اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع اجمالي حالات التعافي الى 16 حالة ولاتزال 4 حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة في حديث متلفز، إن المختبر المركزي اجرى فحص 106 عينة خلال 24 ساعة الماضية وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضح أنه بعد اتمام توزيع واستضافة 1168 عائد في الدفعة الثالثة عبر معبر رفح البري فان وزارة الصحة تتابع 1574 مستضاف في 16مركز حجر صحي لقضاء فترة 21 يوم برعاية كاملة.

وأشار الى أن سحب العينات للمستضافين تتم مرتين في بداية وجودهم في مراكز الحجر الصحي وقبل خروجهم منها للاطمئنان على سلامتهم وفق البروتوكول المعتمد ويتم اتخاذ التدابير اللازمة حال وجود اي اصابة.

ونوه الى أن الاجراءات المتخذة في المعابر ومراكز الحجر الصحي استطاعت حماية قطاع غزة لكن تفشي الوباء حولنا يبقينا في عين الخطر

وأضاف: يجب على كل مواطن استشعار دوره في ابقاء قطاع غزة خالي من فيروس كورونا بعدم التراخي والالتزام باجراءات الوقاية والمكوث في المنزل مع تجنب الزحام وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وتطهير الايدي عند الخروج للضرورة.

وطالب المتحدث باسم صحة غزة، الجهات المعنية بدعم الاحتياجات الطارئة لوزارة الصحة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.
 

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