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اشتيه: اجتماعان متلاحقان لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال عيد الفطر

السبت 16 مايو 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: اجتماعان متلاحقان لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال عيد الفطر


رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء  محمد أشتية، عن عقد اجتماعان متلاحقان للجنة الطوارئ العليا ولجنة الأمن لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال عيد الفطر.

جاء ذلك، على صحفة اشتية (فيسبوك)، وبعد أن أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن عقد اشيتة مؤتمر صحفي، للإعلان عن الإجراءات المتعلقة بعيد الفطر.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في حديث إذاعي صباح يوم السبت: إن اجتماعاً ستعقده اليوم لجنة الطوارئ العليا مع الأجهزة الأمنية؛ لإقرارالتوصيات الخاصة بذلك، قبل إعلانها من قبل رئيس الوزراء.

وحول قدوم العمال من الداخل يوم الجمعة المقبل، أوضحت الكيلة، أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات، بينها وزارة العمل والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن فريقاً طبياً، سيكون باستقبالهم على كافة المعابر الرئيسية؛ لإجراء الفحوصات لهم، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #عيد الفطر #كورونا

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