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طولكرم: وقفة لاحياء ذكرى النكبة أمام المصانع الاسرائيلية الكيماوية

السبت 16 مايو 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: وقفة لاحياء ذكرى النكبة أمام المصانع الاسرائيلية الكيماوية


طولكرم / سما /

 نظمت فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار واللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة 72 في طولكرم السبت وقفة امام المصانع الكيماوية الاسرائيلة غرب طولكرم وذلك في اطار الفعاليات الوطنية بمناسبة الذكرى 72 للنكبة

ورفعت خلال الوقفة العلم الفلسطيني والرايات السوداء والشعارات كما ردد الهتافات التي تؤكد على التمسك بحق العودة

وقال فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، ان هذه الوقفة جاءت لايصال رسالة للاحتلال الاسرائيلي ان شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه الوطنية المشروعة والتي اقرتها الشرائع الدولية .

وقالت ندى طوير من الاتحاد العام للمراة الفلسطينية ان هذه الفعالية جاءت لتؤكد ان شعبنا لن ينسى واننا سنواصل النضال من اجل اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق حق العودة داعية الى انهاء الانقسام على ابساحة الفلسطينية لمواجهة التحديات .

ودعا صايل خليل منسق فصائل العمل الوطني بطولكرم الى الاستعاد لمواجهة التحديات الناجمة عن قرار الاحتلال ضم اراضي فلسينية وفرض السيادة الاسرائيلية عليها محذرا من تفجر الاوضاع اذا ما اقدم الاحتلال على هذ الخطوة

#الفصائل الفلسطينية #طولكرم

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