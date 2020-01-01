  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلان عن إعادة فتح مديريات النقل والمواصلات غدا في رام الله والخليل وبيت لحم

السبت 16 مايو 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن إعادة فتح مديريات النقل والمواصلات غدا في رام الله والخليل وبيت لحم


رام الله / سما /

 أعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إنه سيتم إعادة فتح مديريات النقل والمواصلات في كل من رام الله والخليل وبيت لحم وذلك بعد دراسة كل الخيارات الممكنة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع لجنة الطوارئ.

وأوضح سالم في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الآليات الجديدة للوزارة من الممكن أن تشمل زيادة ساعات الدوام وعدد الموظفين، والاستعانة بآخرين من الدوائر الأخرى.

وبين وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ، أن قرار إغلاق المديريات في هذه المحافظات جاء بسبب الازدحام والأعداد الضخمة وعدم التزام المواطنين بمعايير السلامة والإجراءات الوقائية .

#النقل والموصلات #عاصم سالم

الأكثر قراءة اليوم

تعقيبا على تصريحات الملك الاردني.. واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن

إسرائيل تطلب تسجيل براءة اختراع لعلاج فيروس كورونا المستجد

وزير العمل: صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" لغزة تأخرت بسبب خلل فني

واشنطن: ضم الضفة سيكون من خلال حوار فلسطيني اسرائيلي..

حكومة الاحتلال تضم وزيرة من أصل إثيوبي وصلت اسرائيل عبر عملية سرية

اختراق بث القناة 7 العبرية ونشر فيديوهات لكتائب لقسام

اسرائيل:”كورونا” عمقّت الانقسام بين حماس والسلطة

الأخبار الرئيسية

صور..لأول مرة منذ النكبة.. نشر أول صور ملونة لمعاناة الشعب الفلسطيني القاسية التي عاشها قبل 72 عاما

وزيرة الصحة : 12 حالة تعافٍ من كورونا ولا إصابات جديدة

فتح : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي الى إشعار أخر

دراسة إسرائيلية : الهدوء في الضفة الغربية مخادع

1220182323298702

خلافات إسرائيلية حول التعامل مع ظاهرة إلقاء الحجارة على قواتها