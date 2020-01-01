الاعلان عن إعادة فتح مديريات النقل والمواصلات غدا في رام الله والخليل وبيت لحم

رام الله / سما /

أعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إنه سيتم إعادة فتح مديريات النقل والمواصلات في كل من رام الله والخليل وبيت لحم وذلك بعد دراسة كل الخيارات الممكنة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع لجنة الطوارئ.

وأوضح سالم في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الآليات الجديدة للوزارة من الممكن أن تشمل زيادة ساعات الدوام وعدد الموظفين، والاستعانة بآخرين من الدوائر الأخرى.

وبين وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ، أن قرار إغلاق المديريات في هذه المحافظات جاء بسبب الازدحام والأعداد الضخمة وعدم التزام المواطنين بمعايير السلامة والإجراءات الوقائية .