الديك: من المتوقع غدا دخول 250 عالقاً ارض الوطن منهم 150سيتوجهون لغزة

رام الله / سما /

أكد مستشار وزير الخارجية أحمد الديك، أن عدد المواطنين الذين دخلو أرض الوطن عبر معبر الكرامة بلغ 2307 ، وتبقى 250 عالقا في الاردن، ومن المتوقع دخولهم غدا، مضيفا أن من بين العالقين 150سيتوجهون إلى قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالعالقين في جمهوية مصر العربية ، أوضح الديك في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، أن مصر فتحت معبر رفح لمدة ثلاثة أيام ، وتم دخول 1161 عالقا إلى قطاع غزة .

ولفت الديك إلى أن 68 عالقا في الولايات المتحدة من طلبة الثانوية العامة ، سيعودون إلى الوطن في العشرين من الشهر الجاري ، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات لاستقبالهم .