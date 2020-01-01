  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديك: من المتوقع غدا دخول 250 عالقاً ارض الوطن منهم 150سيتوجهون لغزة

السبت 16 مايو 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديك: من المتوقع غدا دخول 250 عالقاً ارض الوطن منهم 150سيتوجهون لغزة


رام الله / سما /

 أكد مستشار وزير الخارجية أحمد الديك، أن عدد المواطنين الذين دخلو أرض الوطن عبر معبر الكرامة بلغ 2307 ، وتبقى 250 عالقا في الاردن، ومن المتوقع دخولهم غدا، مضيفا أن من بين العالقين 150سيتوجهون إلى قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالعالقين في جمهوية مصر العربية ، أوضح الديك في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، أن مصر فتحت معبر رفح لمدة ثلاثة أيام ، وتم دخول 1161 عالقا إلى قطاع غزة .

ولفت الديك إلى أن 68 عالقا في الولايات المتحدة من طلبة الثانوية العامة ، سيعودون إلى الوطن في العشرين من الشهر الجاري ، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات لاستقبالهم .

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #عالقين #قطاع غزة #الاردن #معبر ايرز

الأكثر قراءة اليوم

تعقيبا على تصريحات الملك الاردني.. واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن

إسرائيل تطلب تسجيل براءة اختراع لعلاج فيروس كورونا المستجد

وزير العمل: صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" لغزة تأخرت بسبب خلل فني

واشنطن: ضم الضفة سيكون من خلال حوار فلسطيني اسرائيلي..

حكومة الاحتلال تضم وزيرة من أصل إثيوبي وصلت اسرائيل عبر عملية سرية

اختراق بث القناة 7 العبرية ونشر فيديوهات لكتائب لقسام

اسرائيل:”كورونا” عمقّت الانقسام بين حماس والسلطة

الأخبار الرئيسية

صور..لأول مرة منذ النكبة.. نشر أول صور ملونة لمعاناة الشعب الفلسطيني القاسية التي عاشها قبل 72 عاما

وزيرة الصحة : 12 حالة تعافٍ من كورونا ولا إصابات جديدة

فتح : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي الى إشعار أخر

دراسة إسرائيلية : الهدوء في الضفة الغربية مخادع

1220182323298702

خلافات إسرائيلية حول التعامل مع ظاهرة إلقاء الحجارة على قواتها