حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسرى الأطفال

غزة / سما /

حمل حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة الأسرى، خاصة الأطفال، في ظل جائحة كورونا نتيجة تقصيره في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم.

وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم السبت، إن حديث المسؤولين الأمميين عن حقوق الإنسان عن الخطر المحدق بالأسرى الفلسطينيين الأطفال في ظل جائحة كورونا، يؤكد الجريمة المركبة التي تمارسها سلطات الاحتلال.

ودعا الجهات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال على الإفراج عن الأسرى، خاصة الأطفال والنساء والمرضى في ظل تعاظم مخاطر جائحة كورونا.

وكان منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، والممثل الخاص لليونيسف في فلسطين جينيف بوتي، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس هينان، أعربوا عن قلقهم في بيان مشترك إزاء استمرار اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل الاحتلال في ضوء جائحة كورونا، داعين إلى الإفراج الفوري عنهم؛ كونهم يواجهون خطراً متزايداً للإصابة بكورونا مع غياب التدابير الوقائية.