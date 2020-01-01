الاتحاد الأوروبي يدرس ردوده المحتملة على إسرائيل بشأن خطة الضم

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لبحث الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل على ضوء نواياها بضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها.



وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، جاء أن عدة دول أوروبية تتقدمها فرنسا، وتضم إيرلندا والسويد وبلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورغ، قد أعربت عن دعمها للتلويح بإجراءات عقابية في محاولة لردع الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن تنفيذ هذه الخطوة بعد حصولها على الضوء الأخضر من واشنطن.



وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل "إن خطط الضم ورد الاتحاد عليها ستكون أهم بند في جدول أعمال اجتماع يوم الجمعة".



وتعد كتلة الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وتحظى إسرائيل فيه بمكانة تجارية مفضلة، ويساعد الاتحاد الأوروبي في تمويل البحث العلمي الإسرائيلي وتطويره من خلال برنامج Horizon 2020 الضخم.



وتتضمن الخطوات المقترحة لرد إسرائيل عن اجراء الضم، الإعلان عن منعها من المشاركة في اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الاوروبي، وعدم تلقي المنح الأوروبية أو المشاركة في أشكال أخرى من التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.



ومن غير الواضح هل ستطبق هذه الإجراءات على اتفاقيات مستقبلية أم تعني تجميد الاتفاقيات الحالية؟.