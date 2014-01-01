كروس يعلّق على مستقبله مع ريال مدريد

وكالات / سما /

كشف نجم خط الوسط الألماني في نادي ريال مدريد، توني كروس، عن رغبته في إتمام عقده مع ناديه الإسباني قبل أن يتخذ قراره بشأن الاعتزال.

وأعرب لاعب خط الوسط في المنتخب الألماني توني كروس عن رغبته في إتمام عقده مع ناديه الحالي ريال مدريد الذي يمتد حتى العام 2023، قبل أن يفكر بوضع حد لمسيرته المهنية والاحترافية.

وقال كروس، الذي انتقل من بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد الإسباني في العام 2014، خلال مقابلة مع قناة "يوروسبور" في ألمانيا "هدفي أن أستمر في اللعب مع ريال مدريد في المواسم الثلاثة المقبلة"، بحسب فرانس برس.

وتابع اللاعب الذي فاز بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني أنه في العام 2023 "سأكون في الثالثة والثلاثين من عمري، وسيكون الوقت مناسبا لطرح السؤال: كيف أشعر على المستوى البدني، هل لا زلت متحفزا، هل لدي رغبة في الاستمرار؟ وعندها سنرى ما سيحدث".

ويعتقد كروس أن "3 أعوام في كرة القدم هي وقت طويل. و3 أعوام في ريال مدريد هي وقت أطول حتى"، في إشارة إلى المستوى المتطلب للعب مع النادي الذي توج 13 مرة بلقب دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه.

وتطرق كروس في حديثه إلى رحيله عن ناديه الألماني بايرن ميونيخ قبل 6 أعوام، إثر خلافات مع بعض مسؤولي النادي، الذي توج بطلا للبوندسليغا في المواسم السبعة الأخيرة.

وأوضح كروس "البعض في بايرن ربما ندم على السماح لي بالرحيل، لكن هذا الندم لا ينطبق عليّ على الإطلاق، كانت لدي قناعاتي، ولبايرن قناعاته، ولم يكن ثمة سبيل آخر غير الفراق".